Essonne : le commissariat d’Arpajon menacé ?

Les syndicats expriment leur inquiétude quant au devenir du commissariat d’Arpajon. Un redéploiement des effectifs de police est annoncé pour le 1er septembre.

« Ce redéploiement, c’est une réforme qui cache son nom », affirment unanimement les syndicats de policiers de l’Essonne. Pour les syndicats, cette réorganisation n’est pas une bonne idée. « Regrouper tous effectifs sous le même toit, cela veut certes dire plus de patrouilles mais également plus de superficie à couvrir et donc un délai d’intervention qui peut s’en trouver allongé », rappelle Julien Claustre d’UNSA police.

Et alors que les services d’investigation vont se retrouver regroupés à Sainte-Genevièvedes-Bois, se pose la question de l’accueil des effectifs. « Il n’y a pas eu d’audit bâtimentaire. Nous aurons parfois jusqu’à 3 collègues dans des bureaux de 10 m2 contre 10-15 pour 1 m2 . Quelle confidentialité pour les victimes ? Comment recevoir en sécurité des délinquants ? », interroge Claude Carillo du syndicat Alliance.