Essonne : le Crédit Agricole soutient le Domaine de Méréville

Il participe à l’opération de mécénat pour la reconstruction du Pont au boules d’Or.

Via ses deux entités, Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat et la Fondation Crédit Agricole Pays de France, l’établissement prend une part active dans la préservation du patrimoine essonnien et mérévillois.

Il apporte ainsi 80000 euros, répartis à parts égales entre les deux structures. Cette somme va participer à recréer le Pont aux boules d’Or, l’un des éléments emblématiques du parc du Domaine de Méréville.