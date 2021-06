Essonne : le cycliste du Défi des 1000 bornes est passé par l’école de Saint-Cyr-sous-Dourdan

Le cycliste amateur passionné d’écologie Thomas Thieulin a sensibilisé des écoliers au besoin urgent de réduire nos déchets. Parti de Paris, il terminera son parcours de mille kilomètres le 14 juin.

Muni de la carte « Increvable » sorti de son jeu des « Mille bornes », Thomas Thieulin compte réussir les treize étapes de son parcours à vélo. Parti de Paris le 31 mai, il pédale direction Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques sans générer aucune pollution, ni aucun déchet et avec le minimum de moyens.

Sur son vélo nommé Tornado, (comme le cheval de Zorro), Thomas Thieulin a emmené de quoi subvenir à ses besoins durant 15 jours. Rien de neuf, tout lui a été prêté pour son défi des 1 000 bornes organisé au travers de son association Ecocityzen. « Le but est de sensibiliser le plus nombre de citoyens aux gestes écologiques », indique-t-il.

Pour sa première étape, il a choisi de s’arrêter à Saint-Cyr-sous-Dourdan pour échanger avec des élèves de CM1/CM2. Le mardi 1er juin, il s’est rendu à l’école Cécile-Aubry pour parler des actions possibles au quotidien afin de préserver la planète. « Il y a deux ans, nous avions eu un atelier sur comment fabriquer ses propres cosmétiques, c’est dans la continuité », souligne Jean-Marc Corrieri, instituteur des CM1/CM2.



Les vingt élèves se sont amusés à trouver les solutions alternatives aux produits du quotidien à usage unique. Ils ont découvert l’oriculi pour remplacer le coton-tige, le sachet en tissu pour acheter en vrac. Cette démarche lui permet de rencontrer les élèves de six écoles primaires et des personnes de tout horizon. Thomas Thieulin explique : « J’ai trouvé six endroits où dormir durant mon périple, sinon ce sera la tente et le sac de couchage ».

• Pour suivre son parcours jusqu’au 14 juin : ecocityzen.fr ou sur Facebook