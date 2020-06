Essonne : le Dourdannais-en-Hurepoix délibère sur la fiscalité

Le Conseil communautaire s’est réuni le mercredi 17 juin dernier.

Lors de cette séance effectuée via les réseaux numériques et retransmises en direct sur Internet, les élus ont approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2019 de la collectivité. Ils ont également délibéré sur les taux d’imposition 2020.

« Pour 2020, comme ce fut le cas en 2019, il est proposé de ne pas modifier les taux des trois taxes par rapport à ceux votés en 2018 », a indiqué Philippe Djourachkovitvh, vice-président délégué aux finances.