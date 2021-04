Essonne : le fleuriste Nedellec-Rivière fête ses 125 ans

Depuis 1896, Nedellec-Rivière est le fleuriste préféré des Etampois.

Installée avenue Théodore-Charpentier, face à la rivière des Prés, la boutique de Nedellec-Rivière est un point de passage incontournable de la vie commerciale locale. Et c’est non sans fierté que Philippe et Brigitte Rivière ont inscrit leurs pas depuis 1990 dans ceux des trois générations qui les ont précédés.

« La boutique a été créée en 1896 et Alphonse et Héloïse Rivière y sont restés jusqu’en 1930. Ce sont ensuite Paul et Léa Rigault qui leurs ont succédés de 1930 à 1960, puis Ernest et Colette Nedellec de 1960 à 1990», énumèrent-ils. Ernest et Colette ont ouvert le Jardiland en 1984 et dans leurs pas Philippe et Brigitte ont continué d’adapter le magasin aux besoins de la clientèle.