Essonne : le Football club de Sermaise-Roinville est solidaire

Le Football club de Sermaise-Roinville a fait un don de matériel à l’association Congo terre de foot.

Derrière chaque sport il y a des valeurs humaines fortes. Et le Football club de Sermaise-Roinville a toujours cultivé les valeurs humaines avant tout. Preuve en est encore ce jeudi 27 août en marge de l’entraînement de l’équipe des vétérans du club, la direction du club a reçu Salomon Bambendzé, président de l’association Congo Terre de Foot (Cotefoot), pour lui remettre plusieurs lots d’équipements sportifs : des jeux de maillots, mais aussi des shorts, et pantalons de gardiens en tailles adultes et enfants.

Un don qui est apparu comme une évidence pour Gérard Besse, le président du FCSR. « Nous avions des maillots dont on ne se servait plus. Nous sommes contents de savoir qu’ils serviront au Congo, où Salomon Bambendzé va les distribuer à des enfants qui n’en ont pas. C’est bien de savoir que ces équipements vont avoir une autre vie au cœur de la forêt équatoriale du Bassin du Congo », explique-t-il.