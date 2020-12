Essonne : le lycée Mandela d’Etampes rouvrira le lundi 7 décembre

Après une semaine marquée par deux interventions des sapeurs-pompiers pour des personnes, les mêmes par deux fois, touchées par des picotements, il avait été décidé de fermer ce mardi de fermer l’établissement jusqu’au mercredi 2 décembre au soir.

Finalement, la réouverture du lycée Nelson-Mandela n’aura lieu que le lundi 7 décembre. Plusieurs hypothèses quant à l’origine de ces problèmes sont envisagées, liées à la toiture et à l’évacuation des eaux pluviales via une cuve de stockage.

Le décalage de la réouverture a été décidé pour prendre toutes les mesures et précautions possibles et s’assurer que le problème ne se reproduira plus.