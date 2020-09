Essonne : le meeting aérien de Cerny-La Ferté-Alais reporté à 2021

Déjà reporté à deux reprises, le meeting aérien Le Temps des Hélices n’aura finalement pas lieu en 2020. L’Amicale Jean-Baptiste Salis a annoncé la nouvelle hier, lundi 31 août, avec « une grande déception ».

« Les dispositions gouvernementales prises par le premier ministre le 11 août dernier reportent l’interdiction de réaliser des rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu’au 30 octobre 2020. Notre situation géographique étant déclarée en zone rouge et suite à la demande d’informations faite auprès des autorités compétentes, l’ensemble de ces éléments et les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de réaliser notre meeting Le Temps Des Hélices », explique l’amicale.

La 48e édition du meeting Le Temps des Hélices aura donc lieu les 22 et 23 mai 2021. « Les billets achetés pour le meeting aérien de cette année seront bien évidemment valables pour l’édition 2021. D’ores et déjà, l’AJBS très motivée, travaille à la préparation de ce prochain meeting afin de vous présenter une édition qui sera mémorable », concluent les organisateurs.