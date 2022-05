Essonne : le meeting aérien Le Temps des Hélices approche

La 49e édition du Meeting aérien Le Temps des Hélices aura lieu les samedi 4 et dimanche 5 juin prochain.

Cette édition 2022 du fameux meeting aérien de Cerny-La Ferté-Alais sera marqué par le 50e anniversaire de l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS). A l’époque, nous sommes au début des années 70 et la première manifestation organisée par quelques passionnés est alors connue sous le nom de Fête aéro-folklorique.

Du folklore, il y en a toujours 50 ans plus tard, mais l’événement est désormais connu sous le nom du “Temps des Hélices”. Il est devenu un événement incontournable de la saison des meetings en Europe, par son plateau, ses animations au sol et son spectacle pyrotechnique unique.

Cette année encore, de nombreux warbirds seront au rendez-vous avec les deux seuls Spitfire basés en France seront présents, l’un venant de Dijon-Darois, l’autre étant désormais basé à La Ferté-Alais. Les avions de la guerre du Vietnam avec 4 North American T-28, un Douglas Skyraider, un North American OV-10 Bronco et un Lockheed C-130H seront présents.

L’armée de l’Air et de l’Espace sera présente en force pour cette édition, avec ses ambassadeurs et quelques surprises annonce l’AJBS. La Patrouille de France sera présente le samedi et le dimanche du meeting. Le Rafale passera également dans le ciel essonnien ainsi que l’Equipe de voltige de l’armée de l’Air (EVAA), qui évolue sur Extra 330SC.

Il y aura également bien d’autres surprises pour le public lors des deux journées du meeting.

• Billets en prévente sur https://www.billetweb.fr/le-temps-deshelices