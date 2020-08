Essonne : le Mennecy Métal Fest annulé

La mairie de Mennecy a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi 25 août au soir. « La Ville de Mennecy a pris connaissance ce jour, avec regret, du refus donné par la Préfecture de l’Essonne d’organiser le 9e Mennecy Metal Fest. L’événement qui devait se tenir les 11 et 12 septembre 2020 est donc annulé », indique la municipalité.

Pourtant, l’événement prévu depuis plusieurs mois, alors que la crise sanitaire sévissait déjà en France, a vu son organisation se poursuivre jusqu’à ces derniers jours. « Je suis à la fois déçu en tant qu’organisateur et déçu que l’on nous annonce cela deux semaines avant alors que cela fait trois mois que l’on organise cet événement, en extérieur, avec moins de 5000 personnes, dans des conditions sanitaires optimales », se désole Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire.

Tout comme pour le festival Essonne en scène, lui aussi annulé, le souhait était de voir les événements s’organiser avec un public assis permettant la distanciation sociale entre les spectateurs. Dans ces critères drastiques, le maire de la commune voit cependant une injustice.

« C’est une aberration comme seul l’Etat est capable d’en faire. On impose des distanciations sociales de dingue uniquement sur le spectacle vivant. Mais dans les bus, dans les RER il y a des centaines de personnes côte à côte. On peut prendre l’action pour Pékin avec plusieurs centaines de personnes dans un espace clos sans aucune distanciation », remarque-t-il.

Le sujet de la reprise des activités culturelles et artistiques est pourtant au cœur des conversations ces dernières semaines avec notamment des tribunes d’artistes pour défendre une reprise de l’activité. « Il est temps que Roselyne Bachelot, ministre de la culture depuis presque 2 mois, s’empare du sujet », affirme Jean-Philippe Dugoin-Clément avec piquant.

Au-delà de la question de l’offre culturelle, il y a également une question d’économie et d’emploi vital aujourd’hui en France. « Nous avions des entreprises, des intermittents, des loueurs de matériel, des personnels de sécurité, des produits de mershandising, liés à ce festival », ajoute l’édile. Autant de rentrées financières en moins pour ces acteurs économiques qui en ont évidemment besoin. Des dépenses déjà engagées par la ville pour le festival se retrouvent également perdues.

Face à cette situation, Jean-Philippe Dugoin-Clément est très dur sur la gestion de la crise. « C’est à l’image de la gestion par l’Etat de l’interdiction des marchés, de faire du sport. Depuis le début de la crise l’Etat est en dessous de tout et là on continue à appliquer des normes qui n’ont aucun sens. C’est une véritable injustice d’Etat, et quand on prend des décisions injustes, on n’est plus respecté », conclut-il.