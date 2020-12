Essonne : Le Mérévillois a sa police municipale

Un poste de policier municipal a été créé il y a quelques semaines.

Michel David, brigadier-chef principal, est désormais le policier municipal de la commune. « Le recrutement a été effectué aussitôt après l’élection. Monsieur le maire m’avait confié la mission de créer une police municipale. Nous avons donc cherché une personne qui s’investisse sur le long terme dans la ville et nous avons trouvé un homme à un tournant de sa carrière, qui a fait le choix de s’installer avec femme et enfants dans la commune, et dont l’état d’esprit est de faire de la prévention» , explique Patrick Thuillier, conseiller municipal.

Le policier municipal aura en effet pour mission d’aller au contact de la population, en proximité avec elle. « Sa principale mission est de faire de la pédagogie avant toute chose, d’expliquer pour certains les règles et ce avant de verbaliser », rappelle Guy Desmurs, maire.

En proximité avec la population