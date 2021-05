Essonne : le monument aux gendarmes a quitté Angerville

Le monument a été retiré et sera remplacé par une reproduction à l’identique.

Le 10 mai dernier, deux jours après avoir été fleuri pour la dernière fois à l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 par le maire Johann Mittelhausser et l’adjudant-chef Poulet, commandant de la Communauté de brigades de la Gendarmerie d’Angerville, le monument s’en est allé.

Le monument va servir de modèle « afin d’être reproduit à l’identique dans un matériau moins fragile et moins en proie aux affres du temps et aux caprices de la météo que ne l’est le marbre de Carrare dans lequel il a été érigé il y a plus de 100 ans »…