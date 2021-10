Essonne : le pied à l’étrier pour les jeunes de Dourdan

Le Haras de la Cense dans les Yvelines est venu avec plusieurs chevaux à la Croix-Saint-Jacques.

Le cœur du quartier de la CroixSaint-Jacques à Dourdan s’est transformé en centre équestre à ciel ouvert le mercredi 6 octobre. L’événement intitulé “Des chevaux en bas des tours” était organisé à l’initiative des associations AAPISE-Le Phare et No Joke Dourdan en partenariat avec l’Institut pour l’homme et le cheval et le Haras de la Cense de Rochefort-en-Yvelines (78).

Ce mercredi, le cheval était au service du lien social dans le quartier. « Les échanges entre les enfants et les chevaux mettent en lumière, ce que l’on nomme parfois le 6e sens du cheval. Cet effet miroir révèle les personnes et leur fait prendre conscience d’eux même sans jugement. Le cheval est aussi un médiateur exceptionnel entre l’humain et le reste du monde animal. Il ouvre à la compréhension des autres sensibilités, et éduque au respect du vivant », souligne Sibylle d’Orgeval, de l’Insitut pour l’homme et le cheval…