Essonne : le regard tourné vers le ciel à Bouray-sur-Juine

Une animation autour de l’astronomie a eu lieu samedi 17 juillet.

Devant la médiathèque communale, Yannick Le Garrec avait posé son matériel afin de permettre au public d’effectuer une observation du soleil, l’étoile qui nous éclaire et qui est l’une des conditions indispensables de la vie sur notre planète mais pourtant souvent oubliée.

Quand on parle d’observation du ciel, on pense à la nuit et aux étoiles, mais le soleil aussi mérite d’être regardé, avec toutes les précautions nécessaires, avec attention…