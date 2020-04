Essonne : le Rotary club de Dourdan annule ses événements du printemps

Le printemps est une période chargée pour le Rotary club de Dourdan. Malheureusement le contexte sanitaire que connaît la France force le club service à annuler les événements qui étaient prévus.

Ainsi, le Salon des plantes des 11 et 12 avril, et le Salon du jouet ancien du 3 mai 2020 sont annulés. Un report n’était pas possible pour des raisons de calendrier et de logistique.

Le Salon du vin et des saveurs du mois de novembre est à l’heure actuelle maintenu. Evidemment, l’annulation de ces deux rendez-vous du printemps réduira d’autant la collecte des fonds que le Rotary club reverse chaque année à plusieurs causes caritatives.

Cela n’entamera pas pour autant la volonté des bénévoles du Rotary club de Dourdan à servir leur prochain.