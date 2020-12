Essonne : le Rotary club d’Etampes a remis ses dons pour 2020

Aucune cérémonie de remise des dons n’a pu avoir lieu cette année.

Décidément, 2020 aura été fortement perturbée cette année 2020 pour le Rotary club d’Etampes. Privé de la récolte de la 17e opération des Tulipes de l’Espoir, le club service n’a pas pu procéder non plus à la traditionnelle cérémonie de remise des dons qui a habituellement lieu à l’hôtel de ville d’Etampes.

Les associations et œuvres soutenues par le Rotary club d’Etampes ont cependant bel et bien reçu leur chèque il y a quelques semaines. « Nous avons versé au total 13000 euros à différentes causes », souligne Michel Batard du Rotary club. Une belle somme certes, mais inférieure à ce qui est donné les autres années. « C’est deux fois moins que les années précédentes en raison de l’absence de cueillette et de vente des tulipes », précise-t-il.

Les partenaires ont répondu présents