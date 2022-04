Essonne : le rugby club de Dourdan accueille Serge Betsen et Bernard Laporte

Essonne : le rugby club de Dourdan accueille Serge Betsen et Bernard...

Le samedi 9 avril, le rugby club de Dourdan a initié des jeunes de 4 à 16 ans au rugby en compagnie de personnalités françaises.

Le rugby club de Dourdan a eu la chance de pouvoir compter sur le soleil tout au long de son après-midi portes ouvertes. Il a également pu compter sur la présence de personnalités du rugby comme le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, le joueur troisième ligne aile sélectionné plus de 60 fois en équipe de France, Serge Betsen ou encore Philippe Voisin, ancien Dourdannais pilier et champion de France en 1990 avec l’équipe du Racing club.

Les jeunes adhérents et les bénévoles ont pu échanger quelques mots et se prendre en photo avec ces grands noms du sport au ballon ovale. « Tant que les jeunes s’amusent, c’est le plus important ! », sourit Jean-Luc Drappier, président du RCD.