Essonne : le salon Art, Terroir et Création de retour à La Forêt-Sainte-Croix dimanche

La 6e édition du Salon Art, Terroir et Création aura lieu ce dimanche dans le village de La Forêt-Sainte-Croix.

Toute la journée, artisans et producteurs seront au rendez-vous dans le village, autour de la salle des fêtes et à l’intérieur de celle-ci afin de présenter leurs créations et leurs produits, réunissant à la fois le beau et le bon.

Cette 6e édition est très attendue dans le village. « Après 3 années d’abstinence, le retour du terroir, de son savoir-faire et de son savoir-être », s’enthousiasme Guy Crosnier, maire du village.

Une exposition de photos du Gâtinais