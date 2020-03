Essonne : le salon d’art de Dourdan écourté à cause du Coronavirus

Le salon de printemps n’a duré qu’un week-end.

Chaque année le salon de printemps organisé par la Société artistique de Dourdan (SAD) est l’un

des temps forts culturel de la ville. Cette année le salon a commencé le samedi 14 mars et devait

se finir le dimanche 22 mars, mais la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus l’a écourté

à un seul week-end.

Deux invités d’honneur étaient présents. En peinture, Eric Bari, ancien élève de Philippe Lejeune à

l’Atelier de la Vigne, nommé peintre officiel des Armées de Terre en 2001, de l’Air et de l’Espace et

de la Marine en 2005 et en sculpture Sylvie du Plessis elle aussi peintre officiel de la Marine.

Mais pour cette 35 e édition, les bénévoles de la SAD avaient décidé de rendre hommage à Robert

Chailloux, l’un des deux fondateurs de l’association et de ce salon avec Robert Maitrallet en 1987. Plusieurs de ses œuvres étaient exposées dans un espace qui lui était consacré.

La liste des primés :

Prix de la SAD Peinture : Edwige Figura (Ciel normand)

Prix de la SAD Sculpture : Maylis Paris (Je t’aime)

Prix de la SAD Sculpture : Carabantes (Léopard descendant de la branche)

Prix de la Municipalité Peinture : Josette Morane (Nature morte en gris)

Prix de la Municipalité Sculpture : Gilles Chabrerie (Accordéon)

Prix de l’Assemblée Nationale : Lode (Coquille)

Prix du Rotary Club Peinture : Géraldine Morales (Où-vais-je poser ma serviette ?)

Prix du Rotary Club Sculpture : Gilles Chabrerie (Violon)

Prix Marin : Géraldine Morales (Où-vais-je poser ma serviette ?)

Prix Tableaux en perspective : Céline Hitier (Saucisson)

Prix du Crédit Agricole Peinture : Jean-Pierre Chabrier (Coucher de soleil)

Prix du Crédit Agricole Sculpture : Maylis Paris (Je t’aime)

Prix du public (sur une journée…) peinture : André Dognon (Soleil d’hiver à Châtel)

Prix du public (sur une journée…) sculpture : Maylis Paris (Je t’aime)

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 26 mars 2020.