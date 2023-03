Essonne : le Salon des Antiquaires à Etampes les 25 et 26 mars

Essonne : le Salon des Antiquaires à Etampes les 25 et 26...

L’événement organisé par le Lions club d’Etampes aura lieu le samedi 25 et dimanche 26 mars à la salle des fêtes.

Le Lions club d’Etampes organise la 35e édition du Salon des Antiquaires et des Artisans d’Art ce week-end, à la salle des fêtes. «Il y aura 20 antiquaires spécialisés dans les objets d’art, les meubles du XVIIIe siècle, l’argenterie, les bijoux anciens et fantaisies, les tapis d’Orient, les pendules et une librairie de livres anciens», annonce Jean Martin-Vivier, de l’équipe organisatrice.

Comme toujours, ce salon est un amalgame avec des habitués et des nouveaux exposants. Objectif, faire plaisir aux visiteurs, mais également les surprendre en leur proposant de belles découvertes.