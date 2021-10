Essonne : le salon du goût et du terroir revient à Cerny

A partir de ce vendredi 22 octobre et jusqu’à dimanche 24 octobre en fin d’après-midi, le complexe Jean-Segalard de Cerny accueille le salon Saveurs et Gourmandises. La 13e édition de cet événement donnera du baume au cœur de ceux qui aiment les produits artisanaux d qualité.

« Le complexe Ségalard se transforme en véritable palais des saveur afin de faire de découvrir ou de faire redécouvrir à tous nos visiteurs les plaisirs de la table dans une ambiance de marché de campagne », indique Gérard Moneyron, l’organisateur.

Le salon est une vitrine des produits gastronomiques et viticoles des quatre coins de France. Un large choix de vin, de foie gras, de charcuterie, de fromage est présent pour ceux qui aiment le salé. Du côté du sucré on n’est pas en reste avec chocolat, pâtisserie et plein d’autres choses à découvrir.