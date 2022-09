Essonne : le salon du modélisme de retour à Dourdan

Le salon du modélisme fait son retour ce week-end.

Après deux années d’absence, le salon organisé par le Lions club est de retour ce week-end. Il s’agira de la 5e édition du Salon Modélisme et Maquettes en Essonne organisé par le Lions club de Dourdan.

«Reporté à de nombreuses reprises en raison de la pandémie, ce salon regroupera 35 stands de passionnés du maquettisme et du modèle réduit», annonce le Lions club local.

Au cours de ces deux journées, les visiteurs pourront découvrir des maquettes plastiques, des dioramas, des réseaux ferrés dont des réseaux de l’association étampois TEE91, un bassin de navigation pour les bâteaux, des avions, des véhicules tous terrain, etc. Un circuit prévention routière sera également présent.

Pour cette édition, les vedettes seront des maquettes d’avions et bateaux radiocommandées anciennes dont certaines ont fêté leurs 90 ans. «C’était les balbutiements de la technique, les moteurs thermiques à éther ou à vapeur, les émetteurs et récepteurs à lampes, etc … L’imagination des pionniers était sans limites. On savait construire sans moteur électrique, ni polystyrène, ni radiocommandes digitales», annonce le Lions club.

Bref, des petits joyaux à découvrir absolument. Comme toujours, la restauration et les boissons seront proposées par l’association des handicapés de Dourdan et de son canton.

• Salon du modélisme, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h, salle des fêtes de Dourdan. Entrée 4€. Gratuit -12 ans