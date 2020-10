Essonne : le salon Saveurs et Gourmandises de Cerny annulé

L a décision d’annuler l’événement a été prise le samedi 17 octobre sous la contrainte du nouvel arrêté préfectoral faisant suite aux annonces du Président de la République du mercredi 14 octobre.

« Je suis évidemment très déçu au nom de toute l’association et des bénévoles qui ont travaillé dur ces six derniers mois pour maintenir ce rendez-vous avec un protocole sanitaire très strict qui garantissait la sécurité à la fois des exposants mais également des visiteurs. Mais c’est évidemment pour tous les producteurs qui nous accompagnent depuis des années et qui ont fait le succès de ce rassemblement que nous sommes le plus déçus. En effet, dans cette période de crise, ce sont les grands oubliés et ils font face à de très fortes difficultés. Avec notre modeste salon, nous souhaitions leur donner les moyens de vivre tout simplement », confie Gérard Moneyron, président de l’association Saveurs et gourmandises, organisatrice de l’événement.

L’association se tourne d’ores et déjà vers l’avenir et l’édition 2021 du salon qui pourrait avoir lieu les 22, 23, et 24 octobre 2021. « Nous espérons que les producteurs pourront tous passer ce cap économique difficile et nous retrouver à Cerny l’année prochaine », conclut Gérard Moneyron qui remercie chaleureusement la municipalité pour ses efforts, jusqu’au dernier moment pour essayer d’organiser l’événement en 2020.