Essonne : le sol du gymnase rénové à Etréchy

Une première phase de rénovation du gymnase Lebouc a eu lieu.

Bonne nouvelle pour les sportifs ! Même si dans un premier temps seuls les plus jeunes vont pouvoir en bénéficier, la rénovation du sol du gymnase Lucien Lebouc va sans aucun doute être accueillie comme une bonne nouvelle par les diverses associations strépiniacoises qui y mènent habituellement leurs activités.

Le sol, jusqu’ici dur et rugueux, vient d’être remplacé par un sol souple. Plus agréable pour la pratique sportive et surtout…