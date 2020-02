Essonne : le succès du Minh Long à Lardy

Le gymnase Cornuel a accueilli la 17e édition de la Coupe nationale Minh Long France.

Cette compétition s’est déroulée sur deux jours, les samedi 1er et dimanche 2 février. Ils étaient 200 compétiteurs à participer à la compétition technique, enchaînements à mains nues et leçons d’armes, le samedi, et 200 pour la compétition combat le dimanche.

« Cette compétition est une vitrine de notre art martial », a souligné Eric Dufay, président de l’USM Vo Co Truyen de Marolles-en-Hurepoix, qui organisait l’événement…

