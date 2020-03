Essonne : le village de Torfou solidaire

Dans le village d’à peine 300 habitants situé dans la Communauté de communes entre Juine et Renarde, pendant cette période de confinement, la solidarité s’organise.

Dans une lettre distribuée à la population, la municipalité propose d’organiser la solidarité dans cette période où il faut rester en sécurité chez soi mais pendant laquelle une aide peut s’avérer ponctuellement nécessaire.

« Nous pensons à des personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles pour faire leurs courses, rencontrent des problèmes technique ou mécaniques dans les habitations, ont besoin d’aide aux devoirs pour les enfants, ou encore par exemple pour promener un chien dans le cas cas d’immobilisation de la personne », est-il indiqué dans ce courrier.

Un système d’entraide se met donc en place. Un recensement des personnes avec des compétences particulières et acceptant de donner gracieusement de leur temps. La municipalité souligne que de nombreuses personnes l’ont déjà contacté afin de proposer leurs services.

Qu’il s’agisse de faire les achats alimentaires, l’aide aux devoirs, une aide administrative, informatique, bureautique etc, il suffit d’envoyer un mail à [email protected] et un conseiller municipal analysera la demande et contactera le demandeur pour le mettre en relation avec la personne pouvant l’aider.

Un bon moyen d’organiser la solidarité et de renforcer les liens dans le village.