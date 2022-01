Essonne : le vrai american breakfast est à Etampes

Le Take it Easy Family café propose sont lot de nouveautés en 2022.

Depuis ce dimanche 23 janvier, le café familial installé au 121 rue Saint-Jacques proposera chaque dimanche matin de bruncher à la sauce US. Au menu, des pancakes fondants à souhait, du sirop d’érable à volonté, du bacon croquant à souhait et des œufs au plat ou brouillés selon les envies. Accompagnés de fruits frais, d’un jus d’orange pressé et d’un grand café, voilà de quoi passer un bon dimanche.

Ce brunch dominical, pour lequel la réservation est recommandée, est l’une des nouveautés proposées…