Essonne : le Week-end art’monieux, un festival gratuit à savourer les 17 et 18 juin

Les 17 et 18 juin, le collectif Art’Monieux renouvelle son festival familial, artistique et joyeux.

Les familles, les bandes d’amis, les groupes de voisins, les personnes seules, tout le monde est le bienvenu pour un week-end où les arts, le vivre-ensemble et le respect de la nature priment !

Les 17 et 18 juin 2023, des ateliers, des spectacles et des conférences gratuits sont proposés dans un jardin dans le village de Moigny-sur-Ecole avec un espace de restauration végétarien et fait-maison. Il est conseillé de signaler votre venue et le nombre de participants auprès de l’organisation afin de permettre à l’équipe assurer au mieux le bon déroulement des animations : 06.16.45.06.40 ou [email protected]

« Le programme est conçu pour que le public puisse passer toute la journée sur place », sourit Pauline Métais, co-organisatrice de l’événement. Sur place, il y aura un marché d’artisans locaux aux talents multiples, des conférences sur des domaines variés, des ateliers à partager avec plusieurs générations et des lectures en harmonie avec la nature.

L’année dernière, le collectif a reçu la visite de 300 visiteurs. « Le festival est indépendant, cela nous demande beaucoup de temps et d’énergie, mais on avait hâte de recommencer l’expérience !», ajoute Pauline Métais. L’équipe compte bien accueillir autant de personnes, des participants de la première édition et des nouvelles têtes.

Une tombola est organisée avec plus de 700 euros de lots à gagner avec un ticket à 3€et des tarifs dégressifs à 5€ les 3 et 10€ les 5. Seront à gagner des livres, des poteries, des savons, des bijoux, des séances bien-être,vetc. Le programme est à retrouver sur la page Facebook « Week-end art’monieux ».

• Adresse : 6, rue du Souvenir à Moigny-sur-Ecole. Renseignements au 06.16.45.06.40