Essonne : l’église de Chalou-Moulineux reçoit le prix Pélerin

Ce prix a été décerné il y a quelques semaines, le dimanche 16 septembre.

Chalou-Moulineux est attaché à son patrimoine et particulièrement à son église. Celle-ci a fait l’objet de nombreuses opérations de travaux au cours des années, et beaucoup reste à faire. Le prix Pèlerin, qui lui a été décerné au cours d’une cérémonie le dimanche 16 septembre en présence de Stéphane Bern, devrait permettre à la commune d’en faire encore un peu plus.

Grâce au Grand Prix Pèlerin du patrimoine, plusieurs opérations vont avoir lieu. « Avec le soutien du Pèlerin et de la Fondation la sauvegarde de l’art français, nous allons pouvoir installer des tirants dans le chœur aujourd’hui condamné et revoir…