Le 25 décembre c’est un moment fort pour la communauté chrétienne et, depuis le début du mois, la communauté du village a pris soin de décorer l’église et de faire comme chaque année la crèche saluant la naissance de Jésus Christ. Après la fête de Noël pour les enfants organisée par la municipalité, les familles sont venus nombreuses visiter l’église qui a pris ses plus beaux atours en cette période de fête.