Essonne : l’envie de servir le canton d’Etampes

Les élus du canton d’Etampes au Conseil départemental affirment leur volonté de poursuivre leur travail.

Les élections départementales sont prévus dans quelques mois, au début 2021. Si Marie-Claire Chambaret et Guy Crosnier comptent bien rester au travail jusqu’au dernier jour de ce mandat, ils ont également décidé d’annoncer leur volonté d’être candidats à leur propre succession.

Les deux élus du canton d’Etampes mettent en avant leur bilan. « Nous avons pris nos marques et nous travaillons de concert, sans nous marcher sur les pieds. Nous avons beaucoup travaillé sur l’aide à domicile, la perte d’autonomie, la ruralité, mais ils restent encore beaucoup à faire et nous voulons vraiment continuer à nous investir », confient Marie-Claire Chambaret et Guy Crosnier.