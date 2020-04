Essonne : l’épicerie de Corbreuse a rouvert ses portes

L’épicerie de Corbreuse située place Garlande était sur le pont au début du confinement en mars. Malheureusement et malgré son dévouement, l’épicier avait été contraint de fermer sa boutique le 1er avril. Il n’était en effet plus en mesure de s’approvisionner auprès de ses fournisseurs et pouvoir vous proposer des produits pour votre quotidien.

La question de l’approvisionnement a depuis pu être résolue et l’épicier a pu rouvrir ses portes le mardi 14 avril. Une bonne nouvelle pour les habitants du village qui pourront s’approvisionner facilement près de chez eux en biens de première nécessité.