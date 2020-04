Essonne : les agents de Juine et Renarde sur le pont

De nombreuses compétences portées par la Communauté de communes Entre Juine et Renarde sont, en cette période de confinement, clés pour de nombreux bénéficiaires.

Maintien à domicile, portage de repas, policiers municipaux ou agents des accueils de loisirs font partie de ceux qui sont sur le pont pour le bien commun. Le président de l’intercommunalité Jean-Marc Foucher est allé à la rencontre de chacun d’entre eux mercredi 8 avril afin de les remercier pour leur dévouement.

« Depuis le début du confinement, ce sont, tous les jours, 15 agents du maintien à domicile qui sont sur le pont pour accompagner plusieurs dizaines de bénéficiaires, 2 agents du service portage de repas qui livrent chaque semaine presque 600 repas, deux équipes de 5 et 4 policiers municipaux qui veillent au respect des biens, des personnes et des règles de confinement, 3 agents qui accueillent les enfants de 0 à 3 ans des personnels de santé et personnes liées à la gestion de crise à Boissy-sous-Saint-Yon et 6 agents qui permettent l’accueil des enfants de 3-11 ans à Boissy-le-Cutté », rappelle-t-il…

