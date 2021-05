Essonne : les aidants soulagés par la réouverture de la halte-répit à Etampes

La halte-répit Alzheimer 4A l’Escale a rouvert ses portes il y a quelques semaines.

Pour les aidants des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, les périodes de confinement qui se succèdent depuis plus d’un an sont particulièrement lourdes. Aussi, la réouverture de la halte-répit d’Etampes constitue une bonne nouvelle qui va permettre de soulager ces aidants après des mois d’isolement et parfois de souffrances.

« Il était temps qu’on rouvre nos portes. Les confinements ont fait beaucoup de dégâts et plusieurs foyers ont été durement touchés pendant ces périodes compliquées », souligne Michel Bâtard, président de la halte-répit…