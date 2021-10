Essonne : les amateurs de mécanique se mouillent à Dourdan

La 14e édition du Festival de voitures anciennes a eu lieu dimanche 3 octobre.

Malgré le mauvais temps le matin, les collectionneurs de vieilles mécaniques n’ont pas eu peur de sortir leur véhicules pour une journée de partage de leur passion. Les DS, Ford Mustang et autres Corvair étaient en bonne place avec quelques Gordini et d’autres voitures carburateurs dont les odeurs d’huile et d’échappement avaient tout d’une petite madeleine pour les visiteurs.

Dans la salle de l’hôtel de ville, une exposition de peinture de Bruno Canion était accueillie en lien avec l’événement. Passionné d’automobile depuis l’enfance…