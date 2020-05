Essonne : les couturiers bénévoles d’Itteville ont atteint les 7000 masques

En trois semaines, le groupe des couturiers volontaires a réalisé plus de 7000 masques pour les habitants d’Itteville.

Quand cette belle histoire a débuté dans la salle Autrive, les couturiers volontaires se sont fixés un total de masques à réaliser : 7000. Mission réussie ! Le premier jour, soit le 14 avril : 71 masques ont été cousus. Le 1er mai : 881, leur record ! « Nous étions 28 personnes avec 18 machines. C’était incroyable, nous nous sommes applaudis en fin de journée », confie émue Anne-Marie Rouffaneau, adjointe aux Affaires sociales, Famille et Solidarité.

Le 7 mai à 17 heures, l’équipe bénévole a confectionné son 7058e masque. « Nous pourrons donner des masques à chaque Ittevillois, qu’importe l’âge », explique le maire Alexandre Spada. Différentes tailles ont été prises en compte : 3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 ans et taille adulte. Tous ont trois épaisseurs de tissu et respectent les normes AFNOR (Association française de normalisation est l’organisation française).

L’occasion de se découvrir

Jeunes ou moins jeunes, homme ou femme… Plus de cinquante Ittevillois, dont plusieurs élus, ont consacré jusqu’à six heures par jour à la réalisation des masques. Parmi eux, Louis Augendre, 21 ans, surnommé le “chef d’équipe” par les bénévoles. « Cela fait plaisir de voir cet élan de solidarité. J’adore vivre ici et je suis heureux de pouvoir m’investir pour la commune », souligne-t-il.

Ceux qui …

Retrouvez un article à ce sujet dans nos éditions papier et numérique du jeudi 21 mai ou sur cafeyn.co.