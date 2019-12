Essonne : les enfants de Chalou-Moulineux séduits par la musique électro

A l’initiative de la CAESE, le groupe électro Magnetic Ensemble a travaillé de nouvelles musiques dans la salle des fêtes de Chalou-Moulineux pour le plus grand plaisir des écoliers. Les artistes joueront à la piscine intercommunale ce samedi 19 décembre.

Sous les projecteurs, six artistes nourris par l’amour de la musique. Dans la salle des fêtes de Chalou-Moulineux, les trois musiciens de Magnetic Ensemble répètent depuis le 16 décembre aux côtés d’un trio de danseurs-interprètes fraîchement arrivés. Ils débutent le travail d’une création mêlant musique électro et danse urbaine pour mars 2020. « Le spectacle que nous présentons ce soir à Chalou-Moulineux est une sortie de résidence. C’est notre première semaine de travail ensemble. En quatre jours, nous n’avons pas eu le temps de tout écrire », précise Noé Chapsal, l’un des danseurs.

Les écoliers de Chalou-Moulineux ont vu les répétitions le matin du jeudi 16 décembre. « C’est de l’impro. On ne sait pas ce qu’on va faire mais on va le faire ensemble devant vous », sourit le créateur de Magnetic Ensemble, Antonin Leymarie. Équipés d’une batterie, d’une guitare électrique et d’une basse munies d’une multitude de pédales, les artistes ont fait danser les jeunes spectateurs. La musique se dessine, se répète et se déforme au fil des minutes. Les danseurs se laissent porter aussi bien au sol que dans les airs avec un salto arrière. « Les musiciens réagissent aux mouvements et les danseurs réagissent aux notes, souligne Noé Chapsal. C’est comme une discussion où on aurait pile la même idée en même temps. » Certains enfants dodelinent sur leur chaise et d’autres imitent la batterie. Tous sont restés « ultra-concentrés » comme l’a demandé Antonin Leymarie avant de s’installer dans la salle des fêtes. Quand le batteur leur demande : « Qui joue d’un instrument ici ? » Des doigts se lèvent : batterie, piano, flûte… Le groupe leur souhaite « à tous de devenir des chanteurs ou des musiciens. »

Vendredi soir, c’est piscine et concert électro à Etampes

En attendant, les enfants peuvent revoir le groupe à deux reprises en cette fin de semaine. « Dans le cadre d’un partenariat avec la CAESE, le groupe Magnetic Ensemble est en résidence dans la salle des fêtes de Chalou-Moulineux pour préparer deux représentations sur la communauté d’agglomérations », explique Agnès Grig, responsable de la programmation et de la communication culturelle de l’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne. Les Calo-Moulinotins ont découvert l’univers de la musique électro et de danse transe à la salle des fêtes jeudi soir. Vendredi 20 décembre à 19h, les trois musiciens animeront la piscine intercommunale d’Etampes comme dans une salle de concert.