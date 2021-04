Essonne : les footballeurs de Bondoufle aux couleurs d’Orange

Le samedi 10 avril, le club de Bondoufle AMC a reçu les nouveaux maillots pour ses équipes jeunes.

Après le club de Boissy-sous-Saint-Yon, le samedi 27 mars, c’est le club de football de Bondoufle qui a été récompensé samedi dernier. En présence du maire, Jean Hartz, du maire adjoint chargé des sports, Thierry Gareau, du président du BAC, Thierry Jorez, du président du club, Henri Mozgala, de la secrétaire Brigitte Hiegel, et de Luc Marcille, de la direction d’Orange Ile-de-France représentée par Philippe Wolak, responsable sponsoring Orange Ile-de-France a remis au club 2 tenues complètes pour les U12 et U14 ainsi que dix ballons, trois sacs à ballons et 30 chasubles.

« Un grand merci pour l’aide apportée par Orange à la pratique d’un sport pour nos jeunes. Ces accompagnements légitiment encore plus le dévouement des bénévoles qui encadrent nos jeunes dans des activités sportives. Sans règle, pas de sport, ni de comparaison de niveau… quelle plus belle école de la vie », a souligné Jean Hartz.