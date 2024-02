Essonne : Les Foulées Etampoises mettent à l’honneur les jeunes coureurs

La 28e édition des Foulées Etampoises, les 24 et 25 février, a été marquée par des animations spéciales pour les jeunes coureurs.

Pour la première fois, les Foulées Etampoises ont eu lieu sur tout un week-end, le samedi et le dimanche. Comme c’est la tradition, la course de 10 km, qualificative pour les championnats de France, a eu lieu ce dimanche 25 février. 900 coureurs étaient d’ailleurs présents sur la ligne de départ, tout proche du record de 930 coureurs de 2020, juste avant la pandémie de Covid-19.

Mais cette année, les bénévoles étaient déjà sur le pont ce samedi afin d’accueillir les jeunes coureurs pour une journée qui leur était dédiée. Deux courses étaient donc au programme: le 1 km pour les plus jeunes nés entre 2013 et 2017, et le 2 km pour les enfants nés entre 2009 et 2012.

« Nous voulions créer un temps fort pour les enfants et ils ont leur après-midi aujourd’hui », explique Quentin Castanédo, président de l’association Etampes Athlétisme qui organise le rendez-vous. Après les deux courses sans classement, dont le départ et l’arrivée ont eu lieu devant l’espace Tony Gallopin de l’Ile de loisirs, et à l’issue desquelles tous les enfants ont été médaillés, des ateliers nutrition ont été proposés afin d’expliquer aux enfants que, pour performer il fallait s’entraîner mais également prendre soin de son corps avec une nutrition adaptée.

Cette nouvelle forme était proposée dans le cadre du passage de la flamme olympique à Etampes le lundi 22 juillet prochain. Ainsi, le Comité d’organisation du passage de la flamme était présent également ce samedi. « Le Comité d’organisation est venu épauler le club pour le retrait des dossards et l’inscription des jeunes ou sur les postes de signaleurs », précise Christian Perron, responsable du Comité d’organisation. L’occasion également de continuer à mobiliser les Etampois pour le grand événement du mois de juillet avec le passage de la flamme.

Au final, la nouvelle formule a séduit les enfants et leurs parents qui étaient au cœur de cette journée et qui permet de soulager les organisateurs des Foulées Etampoises en étalant l’ensemble des événements sur deux jours.