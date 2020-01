Essonne : les manipulateurs radio de l’hôpital d’Etampes-Dourdan en grève

Les manipulateurs radio du Centre hospitalier Sud-Essonne s’associent au mouvement national de grève.

Que ce soit sur le site d’Etampes ou de Dourdan du Centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE), les radiologues étaient en grève ce mardi 21 janvier. Les manipulateurs radio ont aujourd’hui la sensation d’être des oubliés de la santé publique. Et pourtant leur rôle est indispensable au bon fonctionnement de l’hôpital public.

Au CHSE, la mobilisation va plus loin puisque, au-delà du piquet de grève, ils ne transmettent pas le codage des actes qui permet au centre hospitalier de facturer ceux-ci. Le signe qu’un point de rupture est passé pour ces personnels, à la fois techniciens et soignants, qui font fonctionner 7 jours sur 7 et 365 jours par an un service support indispensable.

Parmi les revendications portées, on retrouve la question de…

