Essonne : les masques ont été distribués aux Dourdannais

Pour le déconfinement de ce lundi 11 mai, les Dourdannais avaient à disposition un masque par habitant. La ville s’était organisée pour que chaque habitant de la cité puisse être en possession d’un masque dès le premier jour du déconfinement.

Ainsi, un masque en tissu avait été distribué dans les boîtes aux lettres de chaque foyer de la ville. Ce masque était accompagné d’un formulaire permettant le retrait de masque pour les autres membres du foyer lors d’une distribution sur 12 points organisée le samedi 9 mai.

« Nous avons eu du mal à réceptionner tous les masques que nous avions commandé, mais ils sont finalement arrivés il y a quelques jours », expliquait Olivier Bouton, 1er adjoint, ce samedi 9 mai.

Les masques arrivés en ville avaient été commandé en lien avec la région Ile-de-France. Parmi les masques distribués, la ville avait de plus 2000 masques adaptés pour les enfants, permettant ainsi de protéger le plus efficacement possible les plus jeunes des Dourdannais.