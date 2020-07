Essonne : les parents d’élèves du collège Guettard d’Etampes se mobilisent

A l’initiative des deux associations de parents d’élèves FCPE et Alpère du collège Jean-Etienne Guettard d’Etampes, une manifestation a eu lieu devant l’établissement ce mercredi 1er juillet au matin.

Cette mobilisation a été causée par la dotation horaire globale de l’établissement pour section sportive du collège prévue pour la rentrée. « Les heures affectées à cette section ont été diminuées de moitié pour passer de 12h à 6h », se désole les parents d’élèves.

Pressentie depuis le mois de janvier, cette réduction est combattue depuis plusieurs mois par les parents d’élèves qui pensaient obtenir gain de cause grâce au dialogue. Une réunion prévue au début du confinement n’a pas eu lieu, les désaccords ont pu être exprimés lors d’une réunion en ligne le 20 mai, et la réponse est tombée la semaine du 22 juin.

« L’inspection académique a refusé d’entendre nos demandes et de nous octroyer 9h de fonctionnement. Cette mesure met en danger l’existence même de notre section et remet en cause le projet pédagogique qui existe depuis 15 ans et qui contribue très fortement aux bons résultats de nos jeunes sportifs et à la bonne image du collège Guettard d’Etampes », se désolent les parents.

Ils regrettent particulièrement que la voix du Conseil d’administration, qui s’est exprimé à deux reprises, n’ait pas été entendue. La maire-adjointe chargée des affaires scolaires de la ville d’Etampes Marie-Claude Girardeau est venu apporter le soutien de la municipalité lors de la manifestation.

Rappelons que l’ancien vice-champion du monde de VTT Trial Nicolas Vallée, et Ivan Terestchenko, finaliste du championnat du monde jeune d’escalade, sont passés par cette section qui a incontestablement prouvée sa valeur. A suivre.