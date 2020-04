Essonne : l’Etampes rugby club crée une cagnotte pour les soignants

La solidarité, au rugby on connaît ça. A l’Etampes rugby club, plusieurs adhérents sont des soignants et après avoir posté sur ses réseaux sociaux des publications de soutien, le club a décidé d’aller plus loin.

Ainsi, une cagnotte en ligne de soutien au personnel médical d’Etampes a été créée sur le site Internet le pot commun. Ce mercredi 1er avril à 10h30, déjà 16 personnes ont participé à hauteur de 435 euros. A vous de jouer maintenant !

La cagnotte en ligne est ici : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/y6pvnhf6