Essonne : l’Etampois Hervé Traclet s’illustre au Salon du Chocolat

Le Salon du Chocolat est le plus grand événement mondial entièrement dédié au chocolat et au cacao. L’événement rassemble plus de 500 participants venus du monde entier, représentant 60 pays différents. L’événement se veut être un véritable révélateur de tendances. En, bref, c’est le rendez-vous mondial incontournable pour tous les passionnés de chocolat.

Le temps fort du salon est le défilé de robes en chocolat. Depuis plus de 25 ans, les chocolatiers et couturiers de renom collaborent pour offrir au public des spectacles uniques et éblouissants. Cette année, ces défilés étaient sur le thème de “L’excellence au service du glamour”. Les créateurs et chocolatiers se surpassent cette année encore avec des chefs d’œuvres aussi fascinants que gourmands.

Parmi les chocolatiers qui ont participé, on retrouve Hervé Traclet. Cet habitant d’Etampes a créé deux robes cette année avec son complexe chocolatier Jean-Luc Decluzeau. La première robe a été créée avec la créatrice Angel Sewing et la seconde avec la costumière Cassandra Allaire pour Mad Harker. Pour Hervé Traclet, il s’agissait des premiers défilés au Salon du Chocolat, et donc un moment d’émotion aussi intense que du chocolat noir.