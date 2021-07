Essonne : l’été s’annonce actif dans Juine et Renarde

Depuis le vendredi 2 juillet dernier, et jusqu’au 9 octobre, la Communauté de communes Entre Juine et Renarde a concocté pour les jeunes, les familles, et tous ceux qui passent une partie de leur été sur le territoire, un programme pour ne pas s’ennuyer.

Avec des balades en canoë, des séances de cinéma en plein air, des randonnées découverte, des visites guidées, des stage de musique en orchestre ou de chant en chorale, et des animations en tout genre, les habitants de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde n’auront pas de raisons de s’ennuyer.

Des activités pour ceux qui passent leurs vacances à la maison

Ce programme sera déployé sur l’ensemble du territoire de la communauté, de la médiathèque intercommunale de Lardy à Etréchy, en passant par Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté ou Boissy-sous-Saint-Yon, il y aura forcément un rendez-vous près de chez soi.