Essonne : l’étendard du bon goût à Boutervilliers

Le complexe hôtel-restaurants a été inauguré le mercredi 22 janvier.

Clients, partenaires, proches et habitants du village étaient au rendez-vous pour l’inauguration de La Maison des Blés, le nouveau complexe hôtel-restaurants porté par Aymeric et Céline Dreux.

Composé d’un hôtel, d’un restaurant gastronomique, d’une brasserie chic et d’un bar, il est le nouvel étendard du bon goût en Essonne.

Dans son discours lors de l’inauguration, le chef Aymeric Dreux a souhaité remercier de nombreuses personnes, en premier lieu ses équipes. « Merci pour leur travail et leur dévouement, et leurs qualités humaines. On ne gagne jamais seul, c’est tout une équipe qui gagne », a-t-il rappelé…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 30 janvier.