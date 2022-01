Essonne : l’opération Mimosas du cœur de retour à Etampes

Pour la 8e année, les bénévoles du Lions club d’Etampes sont sur le pont pour mener à bien l’opération Mimosas du cœur. Ce vendredi 28 et ce samedi 29 janvier de 8h30 à 20h30, 800 bouquet de mimosas sont en vente au prix de 5€ au profit de l’Institut Medico Éducatif La Feuilleraie.

« La mission principale de l’IME est d’apporter à chaque enfant accueilli un accompagnement qui favorise l’épanouissement de sa personnalité ainsi que le développement de ses capacités corporelles, intellectuelles et relationnelles, dans le respect de son propre contexte psychologique, social et environnemental afin qu’il devienne un sujet capable d’autonomie. L’IME travaille également l’inclusion et la citoyenneté », souligne Christian Perron du Lions club.

En 2021, cette opération avait déjà permis au Lions club d’Etampes de soutenir l’IME La Feuilleraie. 600 bouquets de mimosas avaient alors été vendus, un nombre que les bénévoles ont la ferme intention de dépasser cette année.