Essonne : l’opération Tulipes de l’Espoir annulée à Etampes

La 17e opération des Tulipes de l’Espoir organisée par le Rotary club devrait commencer à battre son plein avec le début de la cueillette puis la vente des bouquets au profit de la halte-répit Alzheimer 4A l’Escale ainsi que des différentes causes soutenues par le club service. Malheureusement, cela ne sera pas le cas à cause de la crise sanitaire qui frappe le pays.

C’est évidemment une décision douloureuse pour la présidente du Rotary club d’Etampes Marie Berneron et tous les bénévoles. « Malgré une préparation qui augurait d’une grande année, nous sommes au regret de devoir interrompre notre 17e opération des Tulipes de l’Espoir. L’accélération de la pandémie de coronavirus nous oblige à prendre toutes les précautions afin de ne pas vous exposer », explique-t-elle aux bénévoles.

Une collecte en ligne pour soutenir les actions du Rotary club

Evidemment l’interruption de l’opération met à mal la collecte de fonds qui permet chaque année au Rotary club d’Etampes de financer l’aide aux aidants des malades d’Alzheimer grâce à la halte-répit, mais également toutes les autres causes pour lesquelles le club s’engage.

Un pot commun en ligne a donc été créé sur lequel les personnes peuvent faire un don au Rotary club. Il est disponible sur le site http://bit.ly/Tulipes_2020_Etampes ! « Cette cagnotte est accessible à tous afin de recevoir vos dons qui financeront nos actions », souligne la présidente.

Quant aux tulipes qui vont fleurir dans le champ proche du rond-point au croisement de la RN191 et de la RD721 la Rotary laisse la possibilité aux personnes de venir «à titre individuel et dans le respect des règles de circulation en vigueur et sous votre responsabilité (…) sur le champ afin d’y cueillir les tulipes qui arrivent progressivement à maturité ».