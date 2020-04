Essonne : l’Union sportive Saclas-Méréville occupe les footballeurs pendant le confinement

Depuis le début du confinement l’Union sportive de Saclas-Méréville s’occupe de ses adhérents footballeurs qui ne peuvent plus fouler les pelouses et faire trembler les filets des buts adverses.

Ainsi, via la page Facebook du club, 2 challenges sportifs sont élaborés chaque semaine par les éducateurs du club. Un quiz, évidemment sur le thème du ballon rond, est également proposé une fois par semaine.

« Nous essayons d’allier sport et intellect afin de garder le lien avec nos licenciés et leurs familles. Ces 3 activités hebdomadaires fonctionnent très bien et les retours que nous avons sont très positifs en cette période troublée », se félicite Amélie Hardouin, l’une des bénévoles du club.

Objectif, s’occuper pendant cette période exceptionnelle du confinement mais également « instaurer une sorte de bienveillance pour tous ». En plus, ces activités sont ouvertes à tous, car « un peu de joie et d’espoir ne font de mal à personne ! », conclut la bénévole.