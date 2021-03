Essonne : mobilisés contre le cancer à Leudeville

L’association Un sourire pour la vie s’est mobilisée le week-end des 20 et 21 mars à Leudeville.

Devant la mairie ce samedi 20 mars, une poignée de bénévoles de l’association « Un sourire pour la vie » sont présents pour collecter un maximum de fonds pour l’Institut Curie au profit de la recherche contre le cancer. Vente de bouquets de fleurs, de différents produits ornés de jonquilles et du logo de l’Institut Curie, et également de crêpes, était au programme.

« L’année dernière nous n’avions pas pu organiser cet événement et nous étions vraiment déterminés à ce qu’il ait lieu cette année. En raison du contexte sanitaire nous ne sommes que 6 bénévoles aujourd’hui alors que nous sommes 70 habituellement », indique Christine Lecesne de l’association. Malgré ce contexte inhabituel, la bonne humeur était présente et la population également.

En fin de matinée, les Leudevillois ou habitants de communes voisines se suivent pour apporter leur soutien à cette cause. Les conseillers départementaux du canton Sophie Rigault et Nicolas Méary sont également venus en fin de matinée pour apporter leur soutien aux bénévoles et participer à la collecte.

« Les bénévoles font un superbe travail et l’association est celle qui collecte le plus de fond pour l’Institut Curie », souligne avec fierté Jean-Pierre Lecomte, maire de la commune. Si l’an dernier, sans événement, ce sont 5 000 euros qui ont été donnés à l’Institut Curie, en 2019, pour la 4e mobilisation locale, ce sont 17 000 euros qui avaient été versés.

Au cours du week-end, ce sont plus de 1000 crêpes et 500 cannelés qui ont été vendus par l’association. « Chaque année nous essayons de faire mieux, mais nous sommes mobilisés toute l’année », conclut avec modestie Christine Lecesne qui remercie tous ceux qui contribuent au succès de l’association.